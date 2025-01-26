Внести мелкие правки на сайт WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок2 просмотра

На сайте нужно сделать несколько косметических правок.

Работы на 15-30 минут думаю для специалиста.

Оставляйте свой тг.

3 месяца назад
Septomat
Василий 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров