Подключение ИИ к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Цель:
Создать поисковую ИИ строку на сайте, которая возвращает заученные ответы на определенную тему. Визуально она должна напоминать Яндекс или Google, но без переходов на внешние ресурсы.
Описание задачи:
1. Анализ и выбор решения:
- Исследовать и предложить готовые сервисы или разработать собственное решение с API нейросети.
2. Функциональные требования:
- Интерфейс должен визуально напоминать популярные поисковики, отвечать на запросы заданной тематики без внешних переходов.
3. Технические требования:
- Возможность интеграции в платформу Tilda и легкая модификация кода.
4. Этапы выполнения:
- Исследование и согласование решения с заказчиком.
- Разработка или адаптация решения.
- Интеграция и тестирование на Tilda.
Ожидаемые результаты:
Функционирующая поисковая строка, интегрированная на сайте, визуально напоминающая известные поисковые системы, работающая без перенаправления на внешние сайты.
Готовы рассмотреть ваши предложения и пожелания!

Интеграция APIНейросети
3 месяца назад
visixev531
Роман 
27 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров