Подключение ИИ к сайту

Цель:

Создать поисковую ИИ строку на сайте, которая возвращает заученные ответы на определенную тему. Визуально она должна напоминать Яндекс или Google, но без переходов на внешние ресурсы.

Описание задачи:

1. Анализ и выбор решения:

- Исследовать и предложить готовые сервисы или разработать собственное решение с API нейросети.

2. Функциональные требования:

- Интерфейс должен визуально напоминать популярные поисковики, отвечать на запросы заданной тематики без внешних переходов.

3. Технические требования:

- Возможность интеграции в платформу Tilda и легкая модификация кода.

4. Этапы выполнения:

- Исследование и согласование решения с заказчиком.

- Разработка или адаптация решения.

- Интеграция и тестирование на Tilda.

Ожидаемые результаты:

Функционирующая поисковая строка, интегрированная на сайте, визуально напоминающая известные поисковые системы, работающая без перенаправления на внешние сайты.

Готовы рассмотреть ваши предложения и пожелания!