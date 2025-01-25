Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях TRX, ETH и BNB. Контракт должен сливаться с общим пулом USDT и отображаться на кошельках минимум 2 месяца. Необходимо обеспечить интеграцию с web 3 и Dex, а также отображение в блокчейне.
Телеграм бот для what's app
Требуется написать бот, для автоматической переписки между аккаунтами what's app.
После запуска бота запрашивает qr что бы связать аккаунт what's app
Добавляем базу сообщений
После добавления, аккаунты начинают переписываться между собой в течении заданного времени
В настройках:
Количество диалогов для аккаунта
Задержка ответов по времени
Возможность добавить прокси
Заявки фрилансеров
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