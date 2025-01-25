Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях TRX, ETH и BNB. Контракт должен сливаться с общим пулом USDT и отображаться на кошельках минимум 2 месяца. Необходимо обеспечить интеграцию с web 3 и Dex, а также отображение в блокчейне.