Телеграм бот для what's app

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Закрыт12 заявок418 просмотров

Требуется написать бот, для автоматической переписки между аккаунтами what's app.

  1. После запуска бота запрашивает qr что бы связать аккаунт what's app

  2. Добавляем базу сообщений

  3. После добавления, аккаунты начинают переписываться между собой в течении заданного времени

В настройках:

Количество диалогов для аккаунта

Задержка ответов по времени

Возможность добавить прокси

Создание ботов
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