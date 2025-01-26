Требуется разработка скрипта для автоматического заполнения формы с использованием Selenium и многопоточности. Время на заполнение и отправку формы до 2 секунд. Локальная разгадка капчи за 0,2-0,3 секунды. Необходима возможность использования прокси для каждого потока и имитация мобильного устройства. Имеются примеры кода и видео попыток, задача требует тщательной проработки и тестирования.