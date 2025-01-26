Требуется разработать чат-бота для связи с OpenAI и интеграции с ChatGPT. Необходимо обеспечить автоматизацию общения, а также настроить систему для удобного взаимодействия пользователей с ботом.
Разработка EVM смарт контракта
Нужно разработать смарт контракт с аналогичным функционалом
- Автоперевод выручки на кошелек указанный в контракте (контракт средства не хранит)
- Прием оплаты в монете сети (ETH, BNB) + USDT
- Внесение токенов для продажи на контракт
- Вывод оставшихся токенов с контракта
- Авто отправка токенов после покупки покупателю
- Установка и изменение цен токена в USD + перерасчет в принимаемых валютах через Chainlink
- Рефералка (1 уровень) 10% + возможность изменить % реф. выплаты
- Количество рефералов пользователя всего (персонально для пользователя)
- Сумма заработанная пользователем на рефералах
- USD raised (общая сумма всех продаж во всех монетах в переводе на USD)
- Продано токенов
Заявки фрилансеров
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