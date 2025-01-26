Разработка EVM смарт контракта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок26 просмотров

Нужно разработать смарт контракт с аналогичным функционалом

- Автоперевод выручки на кошелек указанный в контракте (контракт средства не хранит)

- Прием оплаты в монете сети (ETH, BNB) + USDT

- Внесение токенов для продажи на контракт

- Вывод оставшихся токенов с контракта

- Авто отправка токенов после покупки покупателю

- Установка и изменение цен токена в USD + перерасчет в принимаемых валютах через Chainlink

- Рефералка (1 уровень) 10% + возможность изменить % реф. выплаты

- Количество рефералов пользователя всего (персонально для пользователя)

- Сумма заработанная пользователем на рефералах

- USD raised (общая сумма всех продаж во всех монетах в переводе на USD)

- Продано токенов

EthereumРазработка смарт-контрактов
3 месяца назад
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