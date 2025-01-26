Требуется специалист по веб-программированию для настройки интеграции доставки UPS в платформе PrestaShop. Ищем опытного исполнителя, который поможет в настройках и интеграции данного сервиса.
ТЗ9 YII2 модернизация сайта
Добрый день.
Ищу программиста на модернизацию сайта на yi2– Сайт БД данных.
Сайт выведен на отдельную тестовую ветку. Все заливки происходят через гит основным программистом, Ваша роль дописать новые функции в уже созданный сайт и выложить в ветку гит и на тестовую версию для тестирования тестером. Сам код будет проверен основным программистом на чистоту кода.
Готов на БС через данный сайт.
Статистика по таблице счета оператор выбирает значение, высвечивается информационная статистика, выдается на экран, модуль статистики в БАЗЕ данных.
ТЗ прикреплена к задаче, на все вопросы могу ответить в переписке.
Оцените стоимость Вашей работы и укажите общую сумму за Ваши труды.
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