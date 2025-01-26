Добрый день.

Ищу программиста на модернизацию сайта на yi2– Сайт БД данных.

Сайт выведен на отдельную тестовую ветку. Все заливки происходят через гит основным программистом, Ваша роль дописать новые функции в уже созданный сайт и выложить в ветку гит и на тестовую версию для тестирования тестером. Сам код будет проверен основным программистом на чистоту кода.

Готов на БС через данный сайт.

Статистика по таблице счета оператор выбирает значение, высвечивается информационная статистика, выдается на экран, модуль статистики в БАЗЕ данных.

ТЗ прикреплена к задаче, на все вопросы могу ответить в переписке.

Оцените стоимость Вашей работы и укажите общую сумму за Ваши труды.