Требуется провести реверс-инжиниринг DLL из игры, чтобы выявить функцию, отвечающую за генерацию значения. Значение представлено в hex, требуется разобраться с преобразованиями и анализом данных с помощью Wireshark. Ожидается опыт работы с системным программированием и понимание работы с bitstream.
Скрипт генерации скриншотов. python
Нужно написать скрипт для генерации PNG изображений по заданным шаблонам.
всего 20 шаблонов. Желательно на python pillow.
бюджет за все шаблоны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется разработка системы для автоматизации верификации документов в юридической области. Система должна собирать обновляемые нормативные документы с заданных сайтов и проверять соответствие поступающего электронного документа требованиям предметной области. Ожидаются предложения по стэку технологий, базам данных и инструментам для обработки сканированных документов.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $300
Требуется разработать программу для автоматической регистрации Steam аккаунтов с возможностью генерации .mafile файлов. Программа должна поддерживать работу через прокси и функционировать в многопоточном режиме для повышения эффективности.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Ищется специалист для разработки фьючерсного торгового сеточного бота для Бинанс. Необходим опыт в создании торгового ПО, знание фьючерсов и кросс-маржи. Бот должен работать в режиме хеджирования с возможностью создания нескольких ботов для разных активов. Ожидается разумная цена в диапазоне 100-200$.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо перевести несколько CMake проектов в формат C++ проекта для Visual Studio 2022, создавая одно решение (solution) с файлами .vcxproj. Ожидается опыт работы с CMake и Visual Studio.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать симулятор на Unreal Engine для УДМ-2 (К-702), который будет включать выполнение упражнений, согласованных с курсом вождения инженерных машин. Ожидается проработка графики, функциональности и интерфейса для создания реалистичного обучения.Закрыт2 месяца назад
Требуется помощь в исправлении ошибки в .NET приложении. Программа перестала работать, и в Discord отображается сообщение 'Log size is more then 8 MB. Sending isn`t available.' Приобретен базовый Nitro на 50 МБ. Необходима помощь в решении данной проблемы.Закрыт2 месяца назад
- $370
Разработка скрипта для проекта Black Russia, включая авторизацию через Raklite и создание бота для шахты. Бот должен имитировать поведение игрока, иметь настройки времени работы, уведомления в мессенджерах, защиту от блокировок и статистику. Также требуется функция авто сохранения данных и возможность изменения маршрутов для разнообразия поведения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка макроса, который будет автоматически переносить данные из Excel в спецификацию Компас. Необходима реализация, обеспечивающая корректный формат и структуру данных для удобства использования.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка десктопного приложения, которое будет взаимодействовать с предоставленным PHP-скриптом для загрузки графики. Программа должна работать без браузера. Имеются исходники и работающая версия на Delphi, но предпочтительно использование актуального языка программирования. PHP файл и GIF демонстрация работы софта также будут предоставлены.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад