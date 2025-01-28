Разработать Telegram-бота для управления криптокошельками с возможностью добавления кошельков по Сид Фразе или ключу, контроля баланса в реальном времени, моментального вывода средств, работы с мультиподписными кошельками и отображения истории транзакций. Бот должен поддерживать управление несколькими кошельками одновременно.
Исправить сайт
Нужно убрать все ошибки и рекомендации для сайта safsale.com
Данный сайт на опенкарт.
Тз вышлю при обсуждение.
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