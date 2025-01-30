Спарсить сайт собрать все контакты

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Закрыт7 заявок345 просмотров

Надо спарсить https://freelance.habr.com/freelancers
собрать все профили с контактами, сделать базу sql для дальнейшего импорта.

примерные поля прикрепил в файле.

оцените сроки и цену, дайте телеграм

SQLПарсинг данныхСоздание баз данных
3 месяца назад
sergmakaron
Сергей 
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