Требуется разработать и настроить пайплайн для перевода постов из твиттера и их кросспоста в телеграм-канал. Используйте Airflow для организации задач и Python в окружении Docker. Сенсор будет получать новые твиты через API, переводить их с помощью OpenAI API и публиковать в телеграм. Результатом работы должен стать код в гит-репозитории и работающий проект на VDS.