Требуется реализовать скрипт

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Закрыт5 заявок326 просмотров

Требуется создать скрипт для premiere pro.
Данная суть скрипта: в выделеном бине нужно что бы автоматически проставлялся in out ровно по серидине файла так что бы выделенная область была длиной 3 секунды. И требуется кнопка что бы работало через окно expressions. Проблема текущего в том что он не работает на версиях выше 20.

Adobe Premiere ProНаписание скриптов
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Paw111
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