Необходимо выполнить ряд работ по сайту с установленным скриптом SMM Panel. Задания включают настройку платежных систем, загрузку услуг, всплывающие уведомления и другие функции. Каждое задание детально описано в текстовых файлах для ознакомления.
Требуется реализовать скрипт
Требуется создать скрипт для premiere pro.
Данная суть скрипта: в выделеном бине нужно что бы автоматически проставлялся in out ровно по серидине файла так что бы выделенная область была длиной 3 секунды. И требуется кнопка что бы работало через окно expressions. Проблема текущего в том что он не работает на версиях выше 20.
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