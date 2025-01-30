Требуется создать скрипт для premiere pro.

Данная суть скрипта: в выделеном бине нужно что бы автоматически проставлялся in out ровно по серидине файла так что бы выделенная область была длиной 3 секунды. И требуется кнопка что бы работало через окно expressions. Проблема текущего в том что он не работает на версиях выше 20.