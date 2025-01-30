Работы по сайту

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок363 просмотра

Приветствуем.

Наш сайт: smmvip.ru

На сайте установлен скрипт, приобретали здесь: https://codecanyon.net/item/smartpanel-smm-panel-script/23595718

Compatible Browsers: IE11, Firefox, Safari, Chrome

Files Included: JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, SQL

Software Framework: CodeIgniter

Software Version: PHP 7.x, MySQL 5.x

Нужно выполнить ряд работ по сайту:

1. Задание - Общее

2. Задание - Платежные системы

3. Задание - Загрузка услуг

4. Задание - Всплывающие уведомления

5. Задание - Остальное

6. Дополнительные вопросы

7. Панель перевода

Каждое задание расписано в текстовых файлах, можете ознакомиться

CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptPHPSQLИнтеграция платежных систем
3 месяца назад
Egobear
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