Разработчик Bitrix1с

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок294 просмотра

Приветствую
необходим опытный разраб битры
есть верстка на php необходимо ее экстренно интегрировать в битру

1С-БитриксPHPИнтеграция верстки
3 месяца назад
ceoofolympiclabs
Артур 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Иван
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Денис
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Діана
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
день назад
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад