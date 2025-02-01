Игра 'battles' для сайта на тематику 'csgo' next.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок316 просмотров

stack
- mongo
- next.js (client)
- node.js (server)
- подробное тз будет предоставлено после собеседования

Next.jsNode.jsРазработка игр
3 месяца назад
guest_1738434105449
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Заявки фрилансеров

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#1
Веб-программирование
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