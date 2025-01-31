Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок397 просмотров

Техническое задание для разработчика - прикреплено
Платформа WIX
Сайт https://www.mydocclinic.ru/

Доработка сайтов
3 месяца назад
guest_1738314289535
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Віталій
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Иван
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Александр
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад