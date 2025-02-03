Создать на Python Django ЛК для пользователя.

Должно быть в лк сделано:

- должна быть регистрация, авторизация, аутентификации

- записи аудиосообщение в ЛК

- так же должны быть загрузки фотографий

- распределения фотографий в порядке выбранном пользователем с учетом привязки к конкретному модулю записанного аудио

- и вывод отредактированного контента (аудио + фото) на веб страницу урла пользователя

Так же нужно разделить бекенд часть от фронтед части.