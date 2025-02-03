Создать на Python Django ЛК для пользователя

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Закрыт11 заявок145 просмотров

Создать на Python Django ЛК для пользователя.
Должно быть в лк сделано:
- должна быть регистрация, авторизация, аутентификации
- записи аудиосообщение в ЛК
- так же должны быть загрузки фотографий
- распределения фотографий в порядке выбранном пользователем с учетом привязки к конкретному модулю записанного аудио
- и вывод отредактированного контента (аудио + фото) на веб страницу урла пользователя
Так же нужно разделить бекенд часть от фронтед части.

DjangoPythonРазработка бэкендаРазработка фронтенда
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