Есть лист таблицы с заявками на перевозку товара (далее - Заявки).



Необходимо организовать следующий функционал:



1. На листе Заявки реализовать 2 действия: «Сформировать партию» и «Добавить в партию»:



1.1. При нажатии кнопки «Сформировать партию», выбранные чекбоксом строки переносятся на следующий лист (далее – Партии) и к перечню этих строк добавляется отдельная шапка, а в текущем листе строка выделяется цветом и чекбокс удаляется.



1.2. При нажатии кнопки «Добавить в партию», выбранные чекбоксом строки, предлагается выбрать уже существующую партию и добавляются к ней, а в текущем листе строка выделяется цветом и чекбокс удаляется.

2. На листе «Партии» реализовать 3 действия: «Удалить из партии», «Отправить менеджеру» и «Подтвердить готовность»



2.1. При нажатии кнопки «Удалить из партии», выбранные чекбоксом строки удаляются из текущего листа Партии, а на предыдущем листе Заявки, соответствующая строка снимает цвет и появляется чекбокс .



2.2. При нажатии кнопки «Отправить менеджеру», выбранные чекбоксом партии копируются в шаблон гугл документа, этот документ сохраняется на диске и отправляется на соответствующий адрес электронной почты (зависимость адреса почты от направления указываются на отдельном листе), а партия выделяется цветом и ей присваивается статус «Пакуется».

2.3. При нажатии кнопки «Подтвердить готовность», выбранные чекбоксом Партии (только определенные столбцы и уже без дополнительных строк) копируются на следующий лист (далее – Рейсы) и предлагается выбрать перевозчика из выпадающего списка, а в текущем листе строка выделяется цветом, присваивается статус «Готово к отправке», заявка уходит вниз под «Неготовые партии» и чекбокс удаляется.

3. На листе «Рейсы» реализовать 2 действия: «Добавить перевозчика» и «Мониторить»

3.1. При нажатии кнопки «Добавить перевозчика» (желательно, чтоб она была реализована во всех строках рейсов), выбранному чекбоксом рейсу добавляется строка снизу с возможностью выбрать второго перевозчика из списка.

3.2. При нажатии кнопки «Мониторить», строка копируется в другую таблицу, выделяется цветом и уходит вниз под «Активные рейсы» и чекбокс удаляется.