Требуется разработка рабочего чита для проекта на базе Forge в Minecraft. Основное внимание уделяется созданию аима с возможностью настройки плавности. Идеальный кандидат должен иметь опыт в подобной разработке.
Написать AppScript для google sheets
Есть лист таблицы с заявками на перевозку товара (далее - Заявки).
Необходимо организовать следующий функционал:
1. На листе Заявки реализовать 2 действия: «Сформировать партию» и «Добавить в партию»:
1.1. При нажатии кнопки «Сформировать партию», выбранные чекбоксом строки переносятся на следующий лист (далее – Партии) и к перечню этих строк добавляется отдельная шапка, а в текущем листе строка выделяется цветом и чекбокс удаляется.
1.2. При нажатии кнопки «Добавить в партию», выбранные чекбоксом строки, предлагается выбрать уже существующую партию и добавляются к ней, а в текущем листе строка выделяется цветом и чекбокс удаляется.
2. На листе «Партии» реализовать 3 действия: «Удалить из партии», «Отправить менеджеру» и «Подтвердить готовность»
2.1. При нажатии кнопки «Удалить из партии», выбранные чекбоксом строки удаляются из текущего листа Партии, а на предыдущем листе Заявки, соответствующая строка снимает цвет и появляется чекбокс .
2.2. При нажатии кнопки «Отправить менеджеру», выбранные чекбоксом партии копируются в шаблон гугл документа, этот документ сохраняется на диске и отправляется на соответствующий адрес электронной почты (зависимость адреса почты от направления указываются на отдельном листе), а партия выделяется цветом и ей присваивается статус «Пакуется».
2.3. При нажатии кнопки «Подтвердить готовность», выбранные чекбоксом Партии (только определенные столбцы и уже без дополнительных строк) копируются на следующий лист (далее – Рейсы) и предлагается выбрать перевозчика из выпадающего списка, а в текущем листе строка выделяется цветом, присваивается статус «Готово к отправке», заявка уходит вниз под «Неготовые партии» и чекбокс удаляется.
3. На листе «Рейсы» реализовать 2 действия: «Добавить перевозчика» и «Мониторить»
3.1. При нажатии кнопки «Добавить перевозчика» (желательно, чтоб она была реализована во всех строках рейсов), выбранному чекбоксом рейсу добавляется строка снизу с возможностью выбрать второго перевозчика из списка.
3.2. При нажатии кнопки «Мониторить», строка копируется в другую таблицу, выделяется цветом и уходит вниз под «Активные рейсы» и чекбокс удаляется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимо разработать автоматизированного бота для трейдинга Rust-скинов на платформе Steam. Бот должен анализировать цены скинов на CsDeal, получать данные о продажах с рынка Steam и вычислять выгодность покупки. Дополнительные детали проекта будут предоставлены в файле.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработать Desktop ПО для Windows, которое будет осуществлять поиск и автозакупки товаров. Программа должна работать по заранее заданным ордерам и ссылкам на товары, а также обеспечивать быстроту покупки при появлении предметов на сайте.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка рабочего чита для Minecraft сервера Cristalix / Rpg Parpheon с поддержкой DLL Injections. Ожидается функционал, включая ESP, Antiknoback, Kill-aura, AutoSprint и другие возможности. Цена обсуждаема.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $1000
Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях TRX, ETH и BNB. Контракт должен сливаться с общим пулом USDT и обеспечивать отображение на кошельках минимум 2 месяца. Необходима интеграция с web 3 и Dex, а также отображение в блокчейне.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Требуется реализовать локально развертываемый алгоритм оптимизации движения транспорта cvrptw+ с кастомными ограничениями. Алгоритм должен быть оформлен в виде REST API-сервиса и включать автотесты для проверки корректности работы на различных входных данных. Опыт в аналогичных задачах будет преимуществом.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Разработать советник (EA) для MT4, который будет автоматически рассчитывать лот на основе процента риска и позволит открывать сделки с помощью перетаскиваемой линии стоп-лосса. Основные требования включают создание линии стоп-лосса, динамический расчет лота на каждом тике и исполнение сделок с кнопками BUY и SELL. Код должен быть чистым и содержать комментарии.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется провести реверс-инжиниринг DLL из игры, чтобы выявить функцию, отвечающую за генерацию значения. Значение представлено в hex, требуется разобраться с преобразованиями и анализом данных с помощью Wireshark. Ожидается опыт работы с системным программированием и понимание работы с bitstream.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Ищется разработка системы для автоматизации верификации документов в юридической области. Система должна собирать обновляемые нормативные документы с заданных сайтов и проверять соответствие поступающего электронного документа требованиям предметной области. Ожидаются предложения по стэку технологий, базам данных и инструментам для обработки сканированных документов.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $300
Требуется разработать программу для автоматической регистрации Steam аккаунтов с возможностью генерации .mafile файлов. Программа должна поддерживать работу через прокси и функционировать в многопоточном режиме для повышения эффективности.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад