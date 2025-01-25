Написать чит для майнкрафт сервер Cristalix / Rpg Parpheon

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка20 просмотров

Ищу человека который может написать рабочий чит для проекта Cristalix / Rpg Parpheon. На сервере работает DLL Injections, поэтому класический чит на C++ должен работать.
Функционал (можно обсудить):
- ESP
- Antiknoback
- Kill-aura / AIM ?
- AutoSprint
- Moder on Server ?
- Attack Reach ?
Готов обсудить цену за такое.

C++
3 месяца назад
guest_1738326385445
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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3 месяца назад