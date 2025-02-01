Требуется разработать Desktop ПО для Windows, которое будет осуществлять поиск и автозакупки товаров. Программа должна работать по заранее заданным ордерам и ссылкам на товары, а также обеспечивать быстроту покупки при появлении предметов на сайте.
Разработка Бота
Разработка автоматического бота для трейдинга Rust-скинов на платформе Steam с использованием CsDeal API и steam api
1. Цель проекта
Разработать полностью автоматизированного бота, который будет:
Анализировать цены скинов на CsDeal.
Получать данные о продажах скинов с рынка Steam.
Анализировать цены скинов на Steam.
Вычислять выгодность покупки по формуле
Остальное прикрепляю в файле
Заявки фрилансеров
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