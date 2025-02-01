Разработка Бота

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок297 просмотров

Разработка автоматического бота для трейдинга Rust-скинов на платформе Steam с использованием CsDeal API и steam api

1. Цель проекта

Разработать полностью автоматизированного бота, который будет:

Анализировать цены скинов на CsDeal.

Получать данные о продажах скинов с рынка Steam.

Анализировать цены скинов на Steam.

Вычислять выгодность покупки по формуле


Остальное прикрепляю в файле

SteamСоздание ботов
3 месяца назад
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