Создать Desktop ПО для поиска и автозакупок.

Программ должна работать по заданным заранее ордерам ссылкам на товары, и поиску предметов по их появлению их на сайте и быстрой автопокупке.

Эта программ должна быть только под Windows.



По оплате за проект, не рассматриваю исполнителей которые готовы делать только по предоплате. Оплата частями или ваш вариант!