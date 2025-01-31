Создать Desktop ПО

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Закрыт8 заявок338 просмотров

Создать Desktop ПО для поиска и автозакупок.

Программ должна работать по заданным заранее ордерам ссылкам на товары, и поиску предметов по их появлению их на сайте и быстрой автопокупке.
Эта программ должна быть только под Windows.

По оплате за проект, не рассматриваю исполнителей которые готовы делать только по предоплате. Оплата частями или ваш вариант!

Разработка программ
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