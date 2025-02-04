Я открыл консоль на сайте (нажал код страницы). Туда ввёл скопированный скрипт и нажал enter. Он ввёлся и пропал, но только он мне испортил картинку на сайте. Найти его не могу, удалить тоже. 1 картинка, это после скрипта, из за него у меня пропала аватарка. А 2, то как должно быть. Итог: из за скрипта, который я не могу найти, пропала картинка, если удалить скрипт она вернётся. 3- сама консоль