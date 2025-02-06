Необходимо заполнить столбцы в таблице, проставив номера занятиям в столбце G для различных курсов. Курсы имеют разные ID в столбце B. Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30 в зависимости от количества строк. Если строк 60, то каждое занятие объединяет 2 строки; если 30 строк - нумерация от 1 до 15; если 90 строк - от 1 до 45. Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа.