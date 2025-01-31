Задайте 5 вопросов по объявлениям на Авито, используя подходящие формулировки. После общения с продавцом напишите отзыв через 6-8 часов. Убедитесь, что ваши вопросы касаются условий сделки и услуг, чтобы отзыв был информативным.
Выставить авто объявления на сайтах, вручную.
Выставить объявления на сайтах, вручную.
Всего надо разместить 3 обьявления разных автомашин на одной площадке.
От меня номер телефона, 4-5 фото, список опций авто.
Емайл и пароль для указания контактов.
Целевой рынок европа.
Ваша задача зарегаться на сайте, и дать объявление о продаже авто.
Все руками, без скриптов, ботов и т.д.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Требуется выполнить настройку сайта, распаковав архив и следуя предоставленной инструкции. Обеспечьте корректное заполнение контента и настройку функционала согласно требованиям.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо заполнить столбцы в таблице, проставив номера занятиям в столбце G для различных курсов. Курсы имеют разные ID в столбце B. Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30 в зависимости от количества строк. Если строк 60, то каждое занятие объединяет 2 строки; если 30 строк - нумерация от 1 до 15; если 90 строк - от 1 до 45. Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется копирайтер для редактирования текста отзыва с учетом особенностей размещения на Яндекс. Идеальный кандидат должен иметь опыт в моделировании отзывов и знать правила платформы.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется написать отзыв для сайта. Необходимо создать качественный текст, который будет отражать мнение и впечатления. Обратите внимание на структуру и стиль написания отзыва.Наполнение сайтов46 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо оставить отзыв на маркетплейсе Wildberries. Задача включает написание продающего текста, который будет опубликован на платформе. Ожидается креативный и привлекательный подход к формулировке отзыва.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах (200 Р) и Авито (120 Р). Можно выполнить одно или оба задания. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации, когда отзыв станет виден.Наполнение сайтов99 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необхідно написати відгуки на сайт українською мовою. Важливо вказати ціну за 1 відгук та строки виконання. Це не разова робота, але для початку потрібно оцінити якість і швидкість виконання.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необходим копирайтер для написания отзыва в 2ГИС. Условия: профиль без фото с именем Олег или Олег Б., максимум 10 отзывов. Нужно прислать ссылку на профиль для проверки. После подтверждения будет выслан текст отзыва и фото для прикрепления.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $600
Необходимо загрузить товары на Амазон с использованием Batch файла. Требуется исправить ошибки в текущем файле, а также настроить вариации цвета и размера для корректного отображения на листинге. Файл загрузки уже имеется, но возникли проблемы с вариациями. Подготовьте исправленный файл.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт2 месяца назад