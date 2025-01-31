Выставить авто объявления на сайтах, вручную.

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Закрыт26 заявок187 просмотров

Выставить объявления на сайтах, вручную.

Всего надо разместить 3 обьявления разных автомашин на одной площадке.

От меня номер телефона, 4-5 фото, список опций авто.

Емайл и пароль для указания контактов.

Целевой рынок европа.

Ваша задача зарегаться на сайте, и дать объявление о продаже авто.

Все руками, без скриптов, ботов и т.д.

Сайт:
https://www.truck1-pl.com

Размещение объявленийСоздание аккаунтов
3 месяца назад
guest_1738332765580
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