Необходим копирайтер для написания отзыва в 2ГИС. Условия: профиль без фото с именем Олег или Олег Б., максимум 10 отзывов. Нужно прислать ссылку на профиль для проверки. После подтверждения будет выслан текст отзыва и фото для прикрепления.