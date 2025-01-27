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Закрыт22 заявки143 просмотра

Нужно разместить положительный отзыв в Авито. Текст предоставлю. Только для тех у кого есть профиль на Авито

АвитоНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1737965617148
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ваня
 
32 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Анастасия
 
22 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Давид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Деним
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ольга
 
28 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Любовь
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Захар
 
21 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
31 год
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Ігор
 
37 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Крістіна
 
34 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Василиса
 
16 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Алина
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Надія
 
31 год
3 месяца в сервисе
Была
8 дней назад
3 месяца назад
Віта
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Молли
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алёна
 
39 лет
3 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
3 месяца назад
Екатерина
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Юрій
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад