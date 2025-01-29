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Закрыт8 заявок31 просмотр

Нужен специалист, который разбирается в модерировании отзывов на Яндексе, чтобы отредактировать текст отзыва.

Редактирование текстов
3 месяца назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Орися
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
21 день назад
2 месяца назад
Михаил
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Вікторія
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Замира
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Олег
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Злата
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Юлія
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад