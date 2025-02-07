Необхідно налаштувати розсилку на WhatsApp, бажано за допомогою сервісу Twilio. Розглядаються також альтернативні сервіси для розсилки. Вимоги включають налаштування функціоналу і можливість використання інших платформ.
Парсинг сайта
Необходимо спарсить шаблоны сайта-генератора мемов в необходимом формате
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