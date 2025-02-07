Парсинг сайта

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Закрыт4 заявки15 просмотров

Необходимо спарсить шаблоны сайта-генератора мемов в необходимом формате

Парсинг данных
3 месяца назад
Roadmap
Олег 
39 лет
4 года в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
20 минут назад
558 отзывов(-1)
3 месяца назад
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