Требуется разработать Telegram-бота с интеграцией ChatGPT для генерации текстов и MidJourney для создания изображений. Бот должен включать админку для рассылки сообщений, статистику по участникам и ограничения по токенам. Необходимо подготовить скелет бота и провести тестовый старт в течение 2-3 дней. Предоставляются технические условия и документация.