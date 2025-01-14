Тех специалист по битрикс. интернет магазин

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Закрыт5 заявок305 просмотров

Нужен специалист по битрикс и в целом программист, знающий свое дело, для решения иногда возникающих вопросов

1С-Битрикс
3 месяца назад
Tranzitik
Петр 
42 года
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
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Веб-программирование
Артём
 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
85 отзывов
3 месяца назад