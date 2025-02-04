Поменять информацию на сайте (Tilda)

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Завершен5 заявок114 просмотров

На сайте нужно поменять ник телеграмм, сайт на тильде.

Tilda
3 месяца назад
otpysk
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
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Ольга
 
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Даша
 
22 года
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Была
8 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Софья
 
21 год
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад