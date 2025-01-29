Дизайн сайта на Tilda

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка9 просмотров

Необходимо сделать дизайн лендинга на Tilda. Подробности в Telegram

TelegramTildaДизайн лендингов
3 месяца назад
guest_1720101501052
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад
$90
1 день
Мария, большое тебе спасибо, за проделанную работу, это то, что нужно было, все просто супер, буду ещё обращаться! 🙋‍♂️🌷
Спасибо за интересный проект! Рекомендую и сама с удовольствием займусь новым дизайном

Заявки фрилансеров

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад