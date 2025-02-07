Ищется тех специалист по Битрикс для решения возникших вопросов интернет-магазина. Необходим опыт в веб-программировании и знание платформы Битрикс.
Обернуть ссылки CMS DLE
Доброго времени суток, имеется сайт CMS DLE, на нем новости с доп полями. Часть этих доп полей имеют ссылки на другие сайты.
Задача обернуть данные ссылки в зашифрованый вид по типу leech либо скрыть через скрипт
Выбранный исполнитель
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