Обернуть ссылки CMS DLE

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Завершен4 заявки87 просмотров

Доброго времени суток, имеется сайт CMS DLE, на нем новости с доп полями. Часть этих доп полей имеют ссылки на другие сайты.
Задача обернуть данные ссылки в зашифрованый вид по типу leech либо скрыть через скрипт

DLE
3 месяца назад
guest_15998491553772
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Выбранный исполнитель

kub_x
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Escrow
Отличная работа
Понятная задача, хорошая коммуникация, божественный клиент!

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kub_x
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