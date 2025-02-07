Необходимо разработать функционал для интеграции Binance API с Google Excel или веб-интерфейсом. Реализовать выбор валютной пары, получение текущих курсов спота и P2P, а также возможность ввода курса и суммы. Для конвертации использовать данные о курсах с первых 10 объявлений. Рассчитать прибыль в USDT на основе разницы между спотовым курсом и курсом объявления.