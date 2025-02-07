Уведомления тг-бот

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Закрыт12 заявок318 просмотров

Задача: тг-бот который будет уведомлять о балансе другого тг-бота.

Например на боте B баланс меньше 100$, бот А сразу шлет уведомление что на балансе бота B баланс меньше 100$.

Создание ботов
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guest_16438150165229
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