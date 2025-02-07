Разработка бота для автоматизированной торговли мем-коинами на платформе Solana. Бот должен поддерживать автоматическую и ручную покупку и продажу, а также работу с лимитными ордерами. Основное внимание уделяется быстрому обновлению данных о маркет капе и интеграции с платформой Raydium. Интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным, возможно, через Telegram.
Уведомления тг-бот
Задача: тг-бот который будет уведомлять о балансе другого тг-бота.
Например на боте B баланс меньше 100$, бот А сразу шлет уведомление что на балансе бота B баланс меньше 100$.
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