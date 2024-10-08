Требуется разработать скрипт-приложение для Telegram, который будет копировать ранее размещенные посты с одного канала в другой. Скрипт должен также обеспечивать автоматическое копирование новых постов, чтобы они мгновенно появлялись в целевом канале. Идеально, если у вас уже есть готовое решение.