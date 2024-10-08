Системы визуального поиска для OpenCart 2.3 с использованием Яндекс Vi

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Закрыт3 заявки397 просмотров

системы визуального поиска для OpenCart 2.3 с использованием Яндекс Vision и векторных эмбеддингов Разработать поиск по фото для сайта с использованием ии яндекса и Elasticsearch ТЗ расписано в прикрепленном файле

Opencart
3 месяца назад
propmr
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