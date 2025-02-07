Нужно реализовать простое расширения для гугл хром

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок34 просмотра

Нужно реализовать простое расширения для гугл хром.
Важно чтобы была автоматизирована отправку двух сообщений людям через WhatsApp, для этого используя шаблоны с рандомизацией пауз, без перехода в мессенджер.

Автоматизация процессовСоздание ботов
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