Требуется доработка форм для покупателей в 1С Битрикс. Исправить ошибки, связанные с регистрацией и оформлением товара. Форма должна соответствовать требованиям для ИП или ООО. Необходимо, чтобы после подписания договора он попадал в админ часть сайта. Уточните, что изначально формы для поставщиков работают корректно.