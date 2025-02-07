Требуется доработка форм для покупателей в 1С Битрикс. Исправить ошибки, связанные с регистрацией и оформлением товара. Форма должна соответствовать требованиям для ИП или ООО. Необходимо, чтобы после подписания договора он попадал в админ часть сайта. Уточните, что изначально формы для поставщиков работают корректно.
Нужно реализовать простое расширения для гугл хром
Нужно реализовать простое расширения для гугл хром.
Важно чтобы была автоматизирована отправку двух сообщений людям через WhatsApp, для этого используя шаблоны с рандомизацией пауз, без перехода в мессенджер.
Заявки фрилансеров
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