Торговый бот для meme coin на solana

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Превью Технического Задания

Создание бота для автоматизированной торговли мем-коинами на платформе Solana. Бот должен поддерживать автоматическую и ручную покупку и продажу монет, а также работу с лимитными ордерами на основе изменения маркет капы. Основное внимание уделяется быстрому обновлению данных о маркет капе и интеграции с платформой Raydium.

Подробное Техническое Задание

Цель проекта

Разработать бота для автоматизированной торговли мем-коинами на платформе Solana, с акцентом на работу с лимитными ордерами и быстрым обновлением данных о маркет капе.

Функциональные требования

1. Покупка монет:

Автоматическая покупка: Бот должен уметь автоматически покупать монеты по указанному адресу.

Ручная покупка: Возможность ручной покупки монет через интерфейс.

Покупка через лимитный ордер:
Бот должен отслеживать значение маркет капы.
При достижении указанного значения маркет капы, бот отправляет транзакцию на покупку.
Пример: текущая маркет капа составляет 50,000$, пользователь указывает лимитный ордер на покупку при достижении 25,000$.

Продажа монет:

Автоматическая продажа:
Продажа должна осуществляться с использованием тейк профитов, которые применяются к каждой купленной монете.

Ручная продажа:
Возможность продажи монет вручную, без учета тейк профитов.

Технические требования

Интеграция с Raydium: Бот должен работать с коинами на платформе Raydium.
Быстрое обновление данных: Обновление маркет капы должно происходить максимально быстро для своевременного выполнения лимитных ордеров.
Интерфейс: Простой и интуитивно понятный интерфейс, возможно, через Telegram, с минимальным набором функций, необходимых для выполнения задач.

Примеры для реализации

Использовать существующие решения, такие как Telegram-боты (например, Nova, Banana, Trojan), но с урезанным функционалом, сосредоточенным на лимитных ордерах.

Ограничения

Не требуется поддержка Pump и Moonshot стратегий.
Фокус на минимальном функционале, необходимом для работы с лимитными ордерами.

Дополнительные требования

Обеспечить безопасность транзакций и данных пользователей.
Возможность масштабирования и добавления новых функций в будущем.
Этот документ служит основой для разработки бота и может быть дополнен в процессе реализации проекта.


Оплата и сроки могут обсуждаться

SolanaБлокчейнСоздание ботов
3 месяца назад
guest_1738962528046
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров