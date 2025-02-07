Превью Технического Задания



Создание бота для автоматизированной торговли мем-коинами на платформе Solana. Бот должен поддерживать автоматическую и ручную покупку и продажу монет, а также работу с лимитными ордерами на основе изменения маркет капы. Основное внимание уделяется быстрому обновлению данных о маркет капе и интеграции с платформой Raydium.



Подробное Техническое Задание



Цель проекта



Разработать бота для автоматизированной торговли мем-коинами на платформе Solana, с акцентом на работу с лимитными ордерами и быстрым обновлением данных о маркет капе.



Функциональные требования



1. Покупка монет:



Автоматическая покупка: Бот должен уметь автоматически покупать монеты по указанному адресу.



Ручная покупка: Возможность ручной покупки монет через интерфейс.



Покупка через лимитный ордер:

Бот должен отслеживать значение маркет капы.

При достижении указанного значения маркет капы, бот отправляет транзакцию на покупку.

Пример: текущая маркет капа составляет 50,000$, пользователь указывает лимитный ордер на покупку при достижении 25,000$.



Продажа монет:



Автоматическая продажа:

Продажа должна осуществляться с использованием тейк профитов, которые применяются к каждой купленной монете.



Ручная продажа:

Возможность продажи монет вручную, без учета тейк профитов.



Технические требования



Интеграция с Raydium: Бот должен работать с коинами на платформе Raydium.

Быстрое обновление данных: Обновление маркет капы должно происходить максимально быстро для своевременного выполнения лимитных ордеров.

Интерфейс: Простой и интуитивно понятный интерфейс, возможно, через Telegram, с минимальным набором функций, необходимых для выполнения задач.



Примеры для реализации



Использовать существующие решения, такие как Telegram-боты (например, Nova, Banana, Trojan), но с урезанным функционалом, сосредоточенным на лимитных ордерах.



Ограничения



Не требуется поддержка Pump и Moonshot стратегий.

Фокус на минимальном функционале, необходимом для работы с лимитными ордерами.



Дополнительные требования



Обеспечить безопасность транзакций и данных пользователей.

Возможность масштабирования и добавления новых функций в будущем.

Этот документ служит основой для разработки бота и может быть дополнен в процессе реализации проекта.





Оплата и сроки могут обсуждаться