При обмене с 1С Битрикс возникают проблемы с загрузкой новых папок на сайт. Обмен по уже существующим товарам проходит успешно, однако новые папки не добавляются. Необходимо разобраться в причинах и найти решение данной проблемы для интернет-магазина на шаблоне Аспро.