Улцчшить оценку скорости сайта на Битрикс

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Закрыт4 заявки287 просмотров

Улучшить оценку по google page speed insight до зеленой зоны для сайта на 1с битрикс.

1С-БитриксОптимизация кода
3 месяца назад
DenisParhoc_seo
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