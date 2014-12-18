На Node. js 18 (LTS) не устанавливаются модули проекта. Смотрите картинку. Полтора года назад проект работал, затем по ряду причин был запущен и сейчас поднимается заново/обновляется. При запуске выдаёт ошибки. Согласно файлу package. json, который я дам ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Делаю проект на node.js/mongoDB и часто застреваю. Ищу наставника-сeниора с опытом нода и монги, который бы удалённо - через screen share и общение голосом - мог бы определить почему код не работает. Желателен опыт в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка сайта и приложения социального сервиса. Была начата, но не была закончена верстальщиком, который не оправдал надежд. Затем макеты были отредактированы заново. Состав: 1) лендинг-страница (адаптивная верстка для мобильных устройств (смартфон-портрет, планшет-портрет, планшет-альбом), ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад