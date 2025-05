Добрый вечер,

Проблема:

root@ubuntu-HP-ZBook-Studio-G3:/var/www/dev# git push -u origin master

[email protected]: Permission denied (publickey).

fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights

and the repository exists.

Да, тут все делается от root, потому что так нужно - ибо в директории проекта файлы от разных юзеров и с разными правами доступа. Чтобы они все залились - делается от root. Это не должно иметь значения. Public key есть и лежит в /.ssh . Он также добавлен в Gitlab. Почему не работает - понятия не имею и поэтому готов заплатить за помощь, так как Гитлаб уже достал со своими параноидальными issues.

Работа общаясь голосом. Во время видеозвонка я шарю экран. Вы говорите и я делаю. Телеграм, AnyDesk, GoogleMeet - на выбор.

Нет результата - нет оплаты.

Просьба не беспокоить "у меня нет микрофона", "давайте лучше Гитхаб".