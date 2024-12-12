Всем доброго дня! У нас есть LMS работающая на чистом Laravel, прикрепляю примеры двух страниц. Вообще была куплена тут https://codecanyon.net/item/academy-lms-laravel-learning-management-system/53102497

Для текущего проекта не хватает несколько основных функций (может быть потом потребуются еще):

1) Сейчас прохождение конкретного урока в секции подтверждается нажатием на чекбокс и пишется в базу единым массивом по типу "[3, 5, 6, 7]".

Проблема 1: это не позволяет отследить когда конкретно был пройден очередной урок, нужно писать не массивом, а каждую строку отдельно для будущей статистики по скорости прохождения курса

Проблема 2: можно самостоятельно отмечать что ты прошел какой-то урок только нажатием на галочку. Нужно автоматически помечать что урок пройден сразу, как пользователь нажал на его название (снять галочку уже нельзя, прошел и прошел). В случае теста, помечать как "пройден" только если набрано достаточное количество баллов (в тестах fail/pass уже отслеживается по достаточности набранных баллов)

Проблема 3: нужно чтобы уроки, которые стоят по очереди дальше теста, нельзя было выбрать пока тест не пройден. Тем более нельзя перейти в другую секцию. Должно выходить сообщение "Вы еще не завершили предыдущие уроки/тесты". Хорошо, если это можно поменять в настройках курса. В каких-то курсах можно прыгать, в каких-то нельзя в зависимости от флага. У тестов есть возможность проходить много раз, мы сами указываем сколько. Нужно следить за наивысшим результатом

2) У тестов есть указание времени на прохождение, но в результатах не сохраняется за какое время человек прошел тест (хотя на странице время тикает). Нужно это сохранять, также для дальнейшей статистики как быстро человек прошел тест

3) При регистрации сейчас даже если отключена в админке необходимость проверки email, он все равно пытается отправить письмо и ломается на этом потому что нет smpt. Нам в целом это не надо, регистрировать пока будем сами, рассчитано на 1000 человек. Но дальше придут несколько тысяч учеников и нужно будет чтобы они регистрировались самостоятельно. Нужно проверить этот модуль, вообще в целом, регистрация работает.

4) нужно начислять монеты юзерам по действиям, которые прикреплены в картинке, чтобы мы могли вывести таблицу рейтинга. Выводить зеленый success блок "Вам начислено Х EduCoin за такое-то действие". Все начисления сохранять в таблицу транзакций коинов, чтобы велось журналирование кому за что начислены баллы

Работать через GitLab, сейчас система установлена, ее перенесем в репозиторий для работы.

Это основные моменты которые нужно доделать сейчас

P.S. Делаем курс по финансовой грамотности от университета, я сам разраб, но нужны доп руки, поэтому проблем с постановкой задач не будет.