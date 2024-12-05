Консультант по архитектуре приложения SOLID

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки347 просмотров

Необходим консультант по архитектуре приложения, необходима консультация по SOLID принципам и другим паттернам (которые предложите)

Обучение необходимо провести на базе Laravel (PHP)

5 месяцев назад
devarticus123
Михаил 
32 года
9 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад