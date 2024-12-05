Нужно сделать парсер + лёгкий функционал интерфейса, фронт есть

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Нужно сделать парсер четырех пар валют, курсы будут отображаться в правом окне в верхней строчки, используются только для информации. Для самого калькулятора валют курсы будут вводится вручную (нужно сделать такую возможность) желательно сделать сегодня. Интерфейс прикрепил файлами. Сам обмен будет происходить непосредественно у менеджера в переписке.

https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100

Создание парсеровСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
guest_1733039779001
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Сергій
 
17 лет
год в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Нуркадыр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Magento. Задача с поиском.

    Необходимо улучшить функционал поиска товаров в проекте на Magento 2. Требуется настройка поиска с использованием Elasticsearch, чтобы товары находились по частичному совпадению названия. Например, при вводе 'T30002' должен отображаться товар 'Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s'. Укажите стоимость часа работы и приблизительное время выполнения.

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Легкая админка для сайта

    Требуется разработка админки для сайта на HTML и CSS с возможностью использования готовых решений или создания с нуля. Предоставляется техническое задание. Сайт использует PHP для добавления товаров и смены языков. Ссылка на сайт будет предоставлена.

    CSSHTMLPHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • ChatGPT - Whatsapp Бот

    Требуется разработать бота для общения с клиентами через WhatsApp, который будет заменять менеджера по продажам. Имеются промты и API ключ ChatGPT. Необходимо соединить все это с WhatsApp для полноценной работы.

    Создание ботовChatGPT
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нумерологический калькулятор, выдача pdf файлов

    Требуется разработать сайт-копию с нумерологическим калькулятором, который будет выполнять множество действий и генерировать PDF файлы с расшифровками значений. Важно обеспечить функциональность, аналогичную указанным примерам, с высокой степенью точности и удобства для пользователей.

    Создание калькуляторовСоздание сайтов
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка друпал

    Необходимо доработать магазин на Друпал, включая интеграцию новой почты для выбора города и номера отделения при оформлении заказа, интеграцию платежной системы Моно и периодическую загрузку товаров через XML. Ожидается профессиональный подход и опыт в работе с Друпал.

    Доработка сайтовИнтеграция платежных системПарсинг данныхDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Требуется доработка сайта на WordPress с целью повышения скорости загрузки, интеграции с AmoCRM и SEO-оптимизации. Необходимо добавить конвектор валют, улучшить отображение способов оплаты, адаптировать элементы дизайна и реализовать функционал для отзывов и экскурсионных заявок. Также требуется создать план по SEO-оптимизации с расчетом бюджета.

    Доработка сайтовИнтеграция APIНастройка CRMОптимизация сайтовGoogle
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Решение проблемы в обмене 1с и сайта

    Ищется специалист для решения проблемы выгрузки цен и остатков торговых предложений из 1С на сайт. Данные присутствуют в XML-файле, но не обновляются. Проблема наблюдается только с торговыми предложениями, обычные товары выгружаются корректно.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Настройка Power BI

    Требуется помощь в настройке Power BI для сбора статистики. Необходимо проработать логику интеграции между 1С, Битрикс, Google Таблицы, Ройстат и UIS. Ожидается опыт работы с данными источниками и понимание их взаимодействия.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Игра Last Chaos, нужно серверные перекомпилить, чтобы работали на х64

    Требуется перекомпиляция серверов игры Last Chaos для обеспечения их работы на архитектуре x64. На данный момент серверы функционируют на Windows. Необходимо обеспечить полную совместимость и стабильность работы после изменений.

    Разработка игр
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Реплицировать MongoDB

    $500

    Требуется настроить подключение к MongoDB с использованием TLS и ограничить доступ по bindIp. Запустить систему как реплику с увеличением до 5 членов replica set. Работа будет проводиться через видео чат с экранным совместным доступом. Оплата производится по результату выполнения задачи.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад