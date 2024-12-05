Нужно сделать парсер четырех пар валют, курсы будут отображаться в правом окне в верхней строчки, используются только для информации. Для самого калькулятора валют курсы будут вводится вручную (нужно сделать такую возможность) желательно сделать сегодня. Интерфейс прикрепил файлами. Сам обмен будет происходить непосредественно у менеджера в переписке.



https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100