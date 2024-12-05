Необходимо улучшить функционал поиска товаров в проекте на Magento 2. Требуется настройка поиска с использованием Elasticsearch, чтобы товары находились по частичному совпадению названия. Например, при вводе 'T30002' должен отображаться товар 'Front Derailleur Shimano AFDT30002TSM3 Acera 9s'. Укажите стоимость часа работы и приблизительное время выполнения.
Нужно сделать парсер + лёгкий функционал интерфейса, фронт есть
Нужно сделать парсер четырех пар валют, курсы будут отображаться в правом окне в верхней строчки, используются только для информации. Для самого калькулятора валют курсы будут вводится вручную (нужно сделать такую возможность) желательно сделать сегодня. Интерфейс прикрепил файлами. Сам обмен будет происходить непосредественно у менеджера в переписке.
https://cash.rbc.ru/?currency=90&city=1&deal=buy&amount=100
Заявки фрилансеров
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