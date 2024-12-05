Легкая админка для сайта

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Закрыт11 заявок100 просмотров

Ищем человека, кто может быстро сделать админку для сайта.
Есть готовые или можно с нуля.
ТЗ на админку, предоставим.
Сам сайт - HTML+CSS .. и PHP для добавления товаров .. но если будет админка и товары, нужно будет загружать с нуля, то можно PHP убрать.
Также PHP на сайт для смены языков.
Ссылку на сайт, тоже вышлем.

CSSHTMLPHP
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