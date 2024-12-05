Ищем человека, кто может быстро сделать админку для сайта.

Есть готовые или можно с нуля.

ТЗ на админку, предоставим.

Сам сайт - HTML+CSS .. и PHP для добавления товаров .. но если будет админка и товары, нужно будет загружать с нуля, то можно PHP убрать.

Также PHP на сайт для смены языков.

Ссылку на сайт, тоже вышлем.