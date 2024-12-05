Требуется исправить ошибки в системе объявлений на WordPress. Не сохраняются файлы при статусе Pending, они не отображаются в объявлениях. Объявления в статусе Privat должны быть доступны только исполнителю и администратору, сейчас возникают ошибки при переключении на этот статус. Также необходимо настроить удаление файлов при удалении объявления.