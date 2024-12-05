Нумерологический калькулятор, выдача pdf файлов

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Необходимо создать сайт-копию существующего, со встроенным калькулятором (множество действий), но результатам вычислений должен формироваться pdf файл с расшифровками значений.

Пример сайтов-калькуляторов:

https://ishodnyi-kod.com/zvezda

https://ishodnyi-kod.com/starbase

Пример мини-калькулятора с генерацией pdf файла:

https://ishodnyi-kod.com/money_kod

Создание калькуляторовСоздание сайтов
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