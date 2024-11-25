Доработка друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вітаю! Потрібно доопрацювати магазин на друпалі. - інтегрувати нову пошту (типу при оформленні замовлення щоб покупець вибирав місто і номер відділення)

- інтегрувати платіжну систему (працюю з моно (checkbox.ua))

- потрібно періодично забирати товар за xml

DrupalДоработка сайтовИнтеграция платежных системПарсинг данных
5 месяцев назад
guest_1733332166884
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров