Пофиксить баг на сайте

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Сайт на Worpress https://remont-kvartir-vladivostok.ru/

При загрузке сайта шапка разъезжается. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/1oUCyQOAMLnLPp65Y5dDQV_C-sKRtpirE/view?usp=sharing

Требуется это устранить, по возможности максимально ускорить загрузку сайта.

Если вопросы связанные с плагинами, то отключить их/обновить/заменить.

Срок 1 день. Бюджет: 1000 ?.

Кто готов, оставляете заявку.

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