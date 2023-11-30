Ошибки при загрузке страниц поиска на сайте

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки175 просмотров
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Два сайта Битрикс на одной админке:

https://opteltreco.ru/

https://rutrike.ru/

Сайты сделаны на решении маркетплейса Битрикс.

Если ввести что-то в поисковую строку и начать поиск, выдаёт "не удаётся получить доступ к сайту".

Потом начинает грузить необходимую информацию спустя несколько секунд. При вводе сыпятся ошибки автокомплита.

Поправить сайты, чтобы поиск отрабатывал без этой ошибки.

22 дня назад
isuslov
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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