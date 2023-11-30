Ошибки при загрузке страниц поиска на сайте

Два сайта Битрикс на одной админке:

https://opteltreco.ru/

https://rutrike.ru/

Сайты сделаны на решении маркетплейса Битрикс.

Если ввести что-то в поисковую строку и начать поиск, выдаёт "не удаётся получить доступ к сайту".

Потом начинает грузить необходимую информацию спустя несколько секунд. При вводе сыпятся ошибки автокомплита.

Поправить сайты, чтобы поиск отрабатывал без этой ошибки.