Написать плагин WordPress для подключения бонусной системы к сайту

Описание этапов работы:

1. При нажатии на кнопку покупки, должно открываться окно авторизации (регистрации клиента) если пользователь до этого момента не был авторизован.

2. Человек вводит ФИО и номер телефона. В момент ввода номера телефона , мы его должны прогнать по системе бонус Мани, если клиент с таким номером телефона найден, то его данные и баллы подтягиваются в систему и дальше осуществляется покупка с возможностью накопления баллов или списания.

Если клиент с таким номером не найден, то создаётся новый клиент с введённым ФИО и номером телефона в базу бонус Мани и дальше так же есть возможность купить по спец. цене и баллами бонус Мани.

3. Если человек регистрируется в первый раз, должно быть условие минимального чека 3000р при покупке по карте клиента.

Ссылка на API сервиса - https://bonusmoney.pro/api/

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Нужен специалист которые точно понимает как это реализовать и интегрировать в систему WordPress + Woocommerce.

Пишите цены и развернутый ответ. Сроки не так важны как качество реализации.