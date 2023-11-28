Небольшая правка и доработка OpenCart 2.3

Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера:

1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео открывается в поп ап окне https://prnt.sc/tTT-n_jWbu7E , нужно сделать так что бы видео которое в карточке товара, открывалось не в поп ап окне при клике, а в области галереи, там где фото https://prnt.sc/H-R7zeRJfL7g . Пример можно посмотреть terravape.com.ua/uwell-popreel-n1-520ml-2ml-ru при клике на последнее фото воспроизводится видео в области галереи.

2. Проблема с дживочатом. У нас дживо чат зашит в общую кнопку https://prnt.sc/QhKsv2p9h7wv и бывает часто нельзя сообщение отправить https://prnt.sc/tsqO3LHXv9R6 , кнопка неактивна. А иногда вообще реакции нет никакой при клике на кнопку "Чат". Эта проблема актуальна не зависимо от того на какой странице находишься.

На все вопросы готов ответить в ЛС. От исполнителя хотелось бы услышать цену и срок выполнения.