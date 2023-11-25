Устранить проблему с ссылками на сайте Drupal 7

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Сайт на Drupal 7 Ecommerce.
Перестали работать все ссылки, не срабатывает функция hover при наведении или срабатывает через раз (и в браузере с компьютера, и с других устройств).
Необходимо выяснить в чем причина и ее устранить. Цена обсуждаема в зависимости от сложности выполнения задачи.

Drupal
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