web_academik

Александр web_academik

 
37 летМолдова/Кишинев
6 лет на фриланс-бирже
Был
11 часов назад
Профессиональная верстка сайтов

Перечень услуг:

- Адаптивная верстка сайтов html/css/js/php

- Перенос сайтов на другой сервер, подключение ssl сертификата, базовая настройка сервера

- Настройка целей и электронной коммерции в метрике и аналитикс

- Парсинг контента

Гарантирую:

  • Профессиональный подход;
  • Ответственность;
  • Соблюдение сроков;
  • Конструктивный диалог;
  • Оперативность при внесении правок.
PHPJavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
stanislavflowers
Станислав 
25 летРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Необходимо настроить страницу "Оформление заказа"
Всё отлично!
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата.
Ответный отзыв
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$150
10 баллов
6 месяцев назад
Доработка сайта на Битрикс
Александр сделал все качественно по ТЗ и даже раньше по срокам, всегда на связи что тоже очень важно, поэтому смело могу рекомендовать к сотрудничеству и сам обязательно его продолжу.
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
Ответный отзыв
sapluwka
Роман 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$38
10 баллов
7 месяцев назад
Изменить поиск на сайте
Рекомендую, задача выполнена в срок
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
Ответный отзыв
karimjan18
Карим 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
8 месяцев назад
Верстка сайта на Битрикс
Выше всяких похвал, все четко, всегда на связи, подсказки (для незнающих), без затягивания сроков, даже быстрее, чем договаривались. Всем процессом сотрудничества очень доволен. Без сомнений, при необходимости обратимся вновь.
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
Ответный отзыв
zadaha
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
6 баллов
год назад
Взломали сайт на ВордПресс. Помогите восстановить.
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Ответный отзыв