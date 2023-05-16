Профессиональная верстка сайтов
Перечень услуг:
- Адаптивная верстка сайтов html/css/js/php
- Перенос сайтов на другой сервер, подключение ssl сертификата, базовая настройка сервера
- Настройка целей и электронной коммерции в метрике и аналитикс
- Парсинг контента
Гарантирую:
- Профессиональный подход;
- Ответственность;
- Соблюдение сроков;
- Конструктивный диалог;
- Оперативность при внесении правок.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 месяца назад
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата.
$150
10 баллов
6 месяцев назад
Александр сделал все качественно по ТЗ и даже раньше по срокам, всегда на связи что тоже очень важно, поэтому смело могу рекомендовать к сотрудничеству и сам обязательно его продолжу.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
$38
10 баллов
7 месяцев назад
Рекомендую, задача выполнена в срок
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
$60
10 баллов
8 месяцев назад
Выше всяких похвал, все четко, всегда на связи, подсказки (для незнающих), без затягивания сроков, даже быстрее, чем договаривались. Всем процессом сотрудничества очень доволен. Без сомнений, при необходимости обратимся вновь.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству: четкое ТЗ, быстрая обратная связь и своевременная оплата. Приятно было иметь дело!
$15
6 баллов
год назад