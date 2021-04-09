Требуется откорректировать сайт студии английского языка на платформе WordPress. Необходимо отредактировать меню и заменить часть текстов на сайте. Основное внимание уделить улучшению навигации и обновлению контента.
- $30Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Требуется внести правки на сайт студии изучения английского языка на платформе WordPress. Необходимо откорректировать меню и заменить часть текста. Задача требует внимания к деталям и умения работать с CMS.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо провести чистку сайта lzs.com.ua от вирусов и провести тестирование его безопасности. Задача включает в себя диагностику, удаление вредоносного кода и рекомендации по защите сайта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо устранить проблему с горизонтальным меню на сайте lzs.com.ua. В данный момент отображается только один пункт, остальные скрыты за краем экрана. Требуется внести изменения, чтобы все пункты меню были видны и корректно отображались в видимой части сайта.Завершен2 года назад
Необходимо почистить сайт на Wordpress от вирусов, которые вызывают переадресацию на рекламный сайт. Удаление переадресации не решает проблему. Требуется выявить и устранить скрытые угрозы для полного восстановления работы сайта.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется помощь в восстановлении сайта на платформе ВордПресс, который был взломан. При переходе на сайт происходит переадресация на сторонний рекламный ресурс. Необходимо устранить проблему и вернуть сайт в рабочее состояние.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо устранить проблемы отображения сайта на мобильных устройствах. Ошибка 'undefined constant `bcn_display`' требует исправления, также нужно наладить работу гугл карты на странице контактов и восстановить изображения в меню на главной странице. Опыт в WordPress обязателен.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются уникальные тексты для сайта пицерии, включая контент для главной страницы и разделов меню. Все материалы должны быть написаны на русском языке с 100% уникальностью. Подробности будут обсуждены в переписке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написание текстов для сайта кафе-пицерии. Необходимо подготовить текст на главную страницу объемом 4000 знаков и 14 текстов для раздела меню (пицца, роллы, бургеры и др.) по 2000 знаков каждый. Срок выполнения 5-6 дней. Стоимость умеренная.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист для решения проблемы с доступом к админке сайта на Вордпресс. При входе появляется белая страница, хотя панель инструментов доступна. Также возникают ошибки при редактировании страниц. Необходимо выявить и устранить причину проблемы.Системное администрирование1 заявкаЗавершен3 года назад
Необходимо разобраться с ошибкой 403, которая мешает переиндексации сайта в Гугл. Контекстная реклама отклонена из-за недоступных URL. Проверены ссылки, но страницы визуально доступны. Нужна помощь в восстановлении индексации ключевых слов и понимании ситуации, так как сайт был недоступен перед возникновением проблемы.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему мультиязычности на сайте WordPress, где изменение цены товара затрагивает только одну языковую версию. Также требуется устранить некорректные тексты на отдельных страницах. Задача включает анализ и исправление существующих ошибок для корректного отображения информации на всех языках.Завершен3 года назад
Требуется разработка 9 пиктограмм для раздела 'Наши преимущества' сайта. Иконки должны быть выполнены в стиле бизнес-иконок с использованием пиксель-арта. Обратите внимание на примеры стиля и названия пиктограмм, указанные в задании.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо исправить проблему с слайдером на сайте, работающем на WordPress. При изменении масштаба изображения в браузере нарушается отображение картинок в слайдере. Требуется устранить эту ошибку для корректного отображения. Подробности можно увидеть по ссылке на пример.Завершен4 года назад
На сайте есть сбой после вируса. Вирус вычистили, но пропала возможность входа в админку. После отката сайта, ситуация восстанавливается, но через какое то время снова в админку не зайти. Подробности перешлю на ...Завершен4 года назад
При проверке через site: Гугл видит страницы, но пишет что информация о них недоступна. Проблема началась после перехода на https Помогите решить проблему.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Гугл пишет, что информация о страницах сайта не доступна. Прогнал через аудит серпстата. Критических ошибок нет. Нужно решить проблемуТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт на вордпрессе. После перехода на https сайт выпал из поиска Гугл. Сначала выпал частично. (осталось 9 страниц). После того как вручную проставили редиректы, выпало все. Нужно решить данную ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
У нас прайс разбит на подкатегории. После корректировки и добавления новых строк в прайс, в подкатегории стали добавляться услуги из других подкатегорий. Контентщик к которому мы обратились, сказал, что нужен специалист по битрикс.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен простой лендинг для презентации дома на продажу. Есть заготовка сайта на тильде, которая нас устраивает. Нужно наполнить эту заготовку согласно ТЗ. Подробное ТЗ отправлю на почтуСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт4 года назад