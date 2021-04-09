zadaha

Евгений Термецкий zadaha

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$110
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ivan_plotnikov
34 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
"Съехало" в сторону меню. Сайт на Вордпрессе
WordPress
Спасибо за Ваш отзыв! Рад сотрудничеству, обращайтесь ещё.
Качественно и оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Почистить сайт от вирусов
Буду и дальше стараться!
Отлично выполненная работа. Приятно иметь дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
web_academik
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Взломали сайт на ВордПресс. Помогите восстановить.
WordPress
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Ответный отзыв
legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Почистить сайт от вирусов
WordPress
Четкое ТЗ
Робота выполнена быстро и качественно. Очень рекомендую При необходимости и сам обращусь ещё.
Ответный отзыв
Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужны тексты для сайта пицерии
Искренне благодарна Евгению за интересную задачу и сотрудничество. Всегда приятно работать с порядочными людьми. Рекомендую!
Очень доволен результатом. Быстро и качественно не смотря на сжатые сроки. Очень рекомендую. Спасибо за работу.
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